محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ «الخضراء» جاهزة لاستضافة قمة المناخ

استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التطورات التي تشهدها مدينة شرم لتصبح مدينة خضراء قبل انطلاق قمة المناخ في 27 نوفمبر المقبل، بمشاركة 40 ألفا من مختلف أنحاء العالم.

وفد سفارة أستراليا يزور شرم الشيخ

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وفد القسم القنصلي بسفارة أستراليا بالقاهرة، والذي ضم كيفن جوة، نائب رئيس البعثة القنصلية بالسفارة، وهايدي ماركمان، سكرتير أول وقنصل سفارة أستراليا بالقاهرة، وأماني رزق رفائيل، مدير القسم القنصلي لسفارة أستراليا، وشيري مراد عزيز، رئيس قسم الممتلكات والمشتريات ومدير الأمن بسفارة أستراليا، وبليندا بويل، مسؤول الشؤون القنصلية الإقليمي، وتوماس شانون، مسؤول الأمن الإقليمي، وذلك في مستهل زيارة الوفد لمدينة شرم الشيخ لعقد لقاءات مع مسؤولي السياحة والصحة بالمحافظة.

العلاقات المصرية الأسترالية

وأكد محافظ جنوب سيناء للوفد، أن شرم الشيخ ستكون جاهزة لاستقبال الوفود أكتوبر المقبل، موضحا وجود علاقات اقتصادية بين مصر وأستراليا.

فيما عبر الوفد الأسترالي عن سعادته بما يجري في مدينة شرم الشيخ من تطوير شامل لكل المدينة، مشيدا بالجهود المبذولة التي تجرى بالمدينة استعدادا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، خلال اللقاء وجود وفد أسترالي سيشارك في مؤتمر المناخ COP 27 نوفمبر القادم.

مشروعات شرم الشيخ الخضراء

وقال اللواء خالد فودة، إنه يجري تنفيذ 27 مشروعا بمدينة شرم الشيخ، جميعها صديقة للبيئة لاستكمال منظومة المدينة الخضراء.

أول مدينة سياحية خضراء

وعرض المحافظ جهود الدولة في تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة سياحية خضراء في مصر والشرق الأوسط، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال في تصريحاته إنه جرى تحويل 800 تاكسي أجرة للعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن البنزين، بالإضافة إلى إنشاء 13 محطة لشحن الأتوبيسات والسيارات بالكهرباء، و8 محطات وقود تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح «فودة» أن معظم المشروعات تتم ضمن المنظومة الذكية والتحول الرقمي الذي تشهده جنوب سيناء في كل المجالات.

وفي ختام اللقاء، قام محافظ جنوب سيناء بإهداء الوفد بعض الهدايا التذكارية توطيدا للعلاقات الودية بين البلدين.