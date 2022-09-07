ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات باكستان إلى 1343 قتيلا.. ورفع حالة الطوارئ

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على معظم المناطق في باكستان منذ منتصف شهر يونيو الماضي إلى 1343 قتيلا.

وقال المركز الوطني لتنسيق الاستجابة للفيضانات - وفقا لما ذكرته صحيفة «إكسبريس تريبيون» الباكستانية اليوم الأربعاء، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الفيضانات عن مقتل 18 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 1343 قتيلا، بينما وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 12 ألفا و720 شخصا بعد إصابة 17 آخرين.

الفيضانات تسببت في تدمير أكثر من مليوني فدان من المحاصيل الزراعية

وتضرر من الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص في باكستان، كما تسببت في تدمير أكثر من مليوني فدان من المحاصيل الزراعية وقرابة 4 آلاف كيلو متر من الطرق، كما جرفت عشرات الجسور، بالإضافة إلى تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بما يقرب من مليون منزل، فضلا عن تضرر البنية التحتية.

كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد طالب بتقديم مساعدات دولية من أجل التغلب على الأضرار التي خلفتها الفيضانات في البلاد والتي أجبرت الحكومة على إعلان حالة الطوارىء، في الوقت الذي يبذل فيه رجال الإنقاذ جهود كبيرة من أجل إجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المتضررة جراء الفيضانات.