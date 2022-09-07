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مدبولي يصدر قرارا بتفويض رئيس «الرقابة الإدارية» لمباشرة بعض اختصاصاته

كتب:

محمد مجدي
11:56 ص | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3120 لسنة 2022، بتفويض عمرو عادل علي حسني إبراهيم، رئيس هيئة الرقابة الإدراية، لمباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين 15 و51 من القانون رقم 54 لسنة 1964، المشار إليه، بالنسبة للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية، عدا وظائف الإدارة العليا.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم وجاء النص كما يلي:

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.