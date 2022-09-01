الجريدة الرسمية تنشر قرار سحب تعيين 4 معاونين بالنيابة الإدارية
كتب:
محمد مجدي
02:41 م | الخميس 01 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 393 لسنة 2022، بسحب القرر رقم 319 لسنة 2022 المتضمن تعيين محمد عبدالله شعلان بوظيفة معاون نيابة إدارية.
كما نشرت قرارات سحب القرار الصادر برقم 320 لسنة 2022 الخاصة بتعيين:
1- السيد/ عمر طارق السعيد أمين محمد البيار.
2-السيدة / أمل حسام أحمد نور الدين مصطفي.
3- السيدة/ نهال أبو الحسن محمد بهاء الدين.
بوظيفة معاون نيابة إدارية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار كالتالي: