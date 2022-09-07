«الأعلى للإعلام»: إلزام «Netflix» و«ديزني» بتراخيص وقواعد تنظيمية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إصدار قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل «Netflix» و«ديزني».

الأعلى للإعلام

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان عاجل منذ قليل، إنَّ هذه التراخيص والقواعد التنظيمية تشمل التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

مشتركو المنصات

وتابع بيان المجلس الأعلى للإعلام، أنَّ أعداد المشتركين بهذه المنصات في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة.