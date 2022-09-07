بث مباشر.. فعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعراض الجهود والتدابير الوطنية لمؤتمر المناخ

وحسب ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، يتضمن المنتدى يتضمن عدداً من المحاور الرئيسية في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، إذ يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.

الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنَّ المنتدى سيشمل عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيداً لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلاً عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.