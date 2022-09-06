دبلوماسيون سابقون: مصر ستعرض خطط استثمارية في منتدى التعاون الدولي

تستعد مصر خلال ساعات قليلة، لاستضافة النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF، الذي يجتمع فيه وزراء المالية والبيئة الأفارقة، غدا الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نائبة الأمين العام، السيدة @AminaJMohammed تصل إلى القاهرة للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى #مصر للتعاون الدولي. ستجتمع المسؤولة الأممية مع كبار مسؤولي الحكومة المشاركين في مسار #COP27 كما ستلتقي ممثلين لـ #الشباب ومنظمات المجتمع المدني. pic.twitter.com/veb3awpaKE — United Nations Egypt (@UNEgypt) September 6, 2022

ويتضمن الحدث، أكثر من 20 فعالية مختلفة، من أجل تعزيز التحول الأخضر في القارة السمراء، ومن ضمنها فعالية بالتنسيق مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF، لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات، خاصة في مجالات الزراعة والمياه والطاقة، وسيستمر المنتدى في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، قبل شهرين من انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ COP27، نوفمبر المقبل.

خطط لتسويق المنطقة الاقتصادية في قناة السويس

أوضح السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المنتدى سيتضمن خطط من وزراء التخطيط والبيئة، والاستثمار لجذب شركات جديدة للاستثمار في مصر، مبينا أن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، هدف سيجر تسويقه للشركات، من أجل معرفة الامتيازات التي تعود عليهم، من خلال الاستثمار فيها.

استعداد مصر لقمة المناخ

أضاف «حليمة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المنتدى يأتي قبل استضافة مصر مؤتمر المناخ، لبحث عملية تمويل التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات تغير المناخ، خاصة القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن قمة المناخ المقبلة، ستركز على الاستثمار في إفريقيا، ومنتدى مصر الدولي أيضا، يستضيف شركاء من إفريقيا، من أجل التنسيق قبل القمة المرتقبة.

التزامات على الدول الغنية

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الدول الغنية لديها التزام مالي قدره 100 مليار دولار، لمساعدة مختلف الدول، لمواجهة التغيرات المناخية، وكذلك التزام عبر توفير التكنولوجيا للدول النامية، لحل أزمة التغيرات المناخية والتلوث فيها، وهذا لم يحدث حتى الآن، مؤكدا أن مصر ستقدم نموذجا خاص بها في القمة المناخية، لمواجهة التغيرات المناخية، لكي يحتذى به من مختلف الدول.

رغبة حقيقية في مصر لدعم الطاقة المتجددة

فيما يرى السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر جادة في إيجاد طاقة بديلة للوقود، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك الهيدروجين الأخضر، موضحا أن استضافة مصر للمنتدى، تؤكد الإرادة السياسية في مصر، لدعم مواجهة التغيرات المناخية، دون أي تردد رغم الأزمة الاقتصادية التي ألّمت بالدول، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

بعض الجهات المشاركة في الحدث

وتشارك عدة جهات دولية في الحدث منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.