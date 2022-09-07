شكري: نحتاج إلى تكثيف التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية

قال سامح شكري وزير خارجية مصر، والرئيس المعين للدورة 27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، إنَّ التحديات التي يواجهها العالم اليوم باتت تمثل فرصًا للتنمية وإحداث نقلة نوعية في التعامل مع مجمل الأنشطة الاقتصادية، مضيفًا أنَّه «من هذا المنطلق تأتي أهمية الاجتماع اليوم، فعلى ضوء الطبيعة الوجودية في التحديات التي نواجهها نحتاج اليوم لتكثيف التعاون الدولي على كافة المستويات أكثر من أي وقت مضى».

تحويل التحديات لفرص تنموية يستوجب التوافق حول بعض القيم الحاكمة

وأضاف شكري، خلال حديثه بفعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ تحويل التحديات لفرص للتنمية وتحقيق تحول عادل نحو أنماط تنموية أكثر استدامة يستوجب التوافق حول بعض القيم الحاكمة التي من دونها سيصعب تحقيق الأهداف المنشودة.