«قطاع الأعمال»: صرف تعويضات عمال «النصر للكوك» مباشرة بعد انتهاء المفاوضات

تستعد وزارة قطاع الأعمال العام، للتفاوض مع ممثلي عمال شركة النصر للكوك، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال، تمهيدًا لصرف التعويضات الخاصة بهم، وكافة المستحقات والحقوق، بعد قرار الجمعية العامة للشركة، تصفيتها.

صرف التعويضات مباشرة

وكشف مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أنّ الوزارة ستبدأ التفاوض مع اللجنة المشكلة من ممثلي عمال شركة النصر للكوك والكيماويات الأساسية من النقابات والقوى العاملة، للوصول إلى القيمة العادلة للتعويضات الخاصة بكل عامل، للحفاظ على حقوق العاملين كاملة، موضحًا أنّ صرف التعويضات، سيبدأ بعد الانتهاء من المفاوضات مباشرة دون إبطاء أو تأخير.

ووجه المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، أمس الثلاثاء، استمرار صرف أجور العاملين بشركة النصر للكوك لحين انتهاء المفاوضات مع ممثلي العمال، مؤكدًا حرصه على حقوق العاملين بالشركة.

وأشار الوزير إلى إمكانية الاستعانة بالفنيين المهرة بـ«الكوك» في الشركات التابعة للقطاع، وفق احتياجاتها، كما لفت إلى إمكانية دراسة حالات الأمراض المزمنة الجسيمة، لبحث سبل التعامل معها.

منح تعويضات العاملين أولوية

وشدد وزير قطاع الأعمال، على ضرورة منح تعويضات العاملين الأولوية في أعمال تصفية الشركة، مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات، التي سيجري التنسيق بشأنها مع وزارة القوى العاملة، مع تطبيق ذات القواعد التي جرى تطبيقها على العاملين بشركة الحديد والصلب - إبان أعمال تصفيتها - على عمال شركة الكوك.

وكانت الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، قررت الاثنين الماضي، حل وتصفية الشركة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، و الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين بالشركة، وحصولهم على جميع مستحقاتهم.