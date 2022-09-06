وزير قطاع الأعمال يوجه بإقرار تعويضات للعاملين بشركة النصر للكوك

في ضوء قرار الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، بحل وتصفية الشركة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أصدر المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توجيهاته للشركة القابضة للصناعات المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين بالشركة وحصولهم على جميع مستحقاتهم.

تعويضات للعاملين

ووجه الوزير بإقرار تعويضات للعاملين كأولوية في أعمال تصفية الشركة، مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات، التي يجرى التنسيق بشأنها مع وزارة القوى العاملة، وتطبيق ذات القواعد التي جرى تطبيقها على العاملين بشركة الحديد والصلب، إبان أعمال تصفيتها، على عمال شركة الكوك.

دراسة موقف الحالات المرضية المزمنة

كما وجه الوزير بدراسة موقف حالات الأمراض المزمنة الجسيمة التي يعاني منها بعض العاملين بشركة الكوك لبحث سبل التعامل معها، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرات من العمالة الفنية في مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفقًا لاحتياجات هذه الشركات.