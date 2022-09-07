مشوار أحمد ياسر ريان بين الأهلي وسيراميكا.. 4 سنوات «كعب داير» على الأندية

انتقل اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي، بصورة رسمية إلى صفوف نادي سيراميكا، خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، حيث منحت الإدارة الحمراء، الاستغناء الخاص باللاعب لصالح ناديه الجديد، فيما أعرب اللاعب في تصريحات تليفزيونية خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعادته بالعودة مجددا لصفوف سيراميكا، متحمسا لطموحاته في الحصول على مراكز متقدمة بجدول الدوري خلال الموسم المُقبل، رغم أنه تواجد في تدريبات الأهلي قرابة الشهر ونصف.

كثير من علامات الاستفهام طرحت من جانب كثيرين من عشاق كرة القدم في كل مكان، حول لاعب الأهلي الشاب ونشأته وصعوده للفريق الأول بالقعلة الحمراء، قبل رحيله لأكثر من مرة والعودة لفترة مؤقتة، ثم الانتقال إلى صفوف سيراميكا مؤخر، ورصدت «الوطن»، أغلب تلك الأسئلة، لتجيب عليها.

من هو أحمد ياسر ريان؟

ولد أحمد ياسر ريان، في 24 يناير 1998، وهو لاعب كرة قدم مصري من ناشئي النادي الأهلي، كان يجذب الأنظار في مسابقات دوري الناشئين والشباب، حيث كان يلعب في مركز المهاجم، واشتهر بكونه هدافا في تلك المسابقات، كما أنّه نجل ياسر ريان الظهير الأيسر المعتزل للنادي الأهلي والمنتخب الوطني.

متى التحق بالفريق الأول بالنادي الأهلي؟

التحق أحمد ياسر ريان بالفريق الأول بالنادي الأهلي في موسم 2017 – 2018، لكنه لم يتمكن من ترك بصمة قوية، بسبب قلة مشاركاته في المباريات.

في أي الأندية لعب المهاجم الشاب؟

لعب أحمد ياسر ريان في عدة أندية على سبيل الإعارة، كان يعود بينها للأهلي ويغادر مجددا، قبل أن يبيعه الأهلي لسيراميكا، بحسب «ترانسفير ماركت»، هي:

1- لعب في فريق الأهلي للناشئين منذ عام 2007 حتى 2017.

2- انضم للفريق الأول بالقلعة الحمراء عام 2017، واستمر حتى 2019، رغم قلة مشاركاته.

3- أعيرة إلى نادي الجونة منذ 2019 حتى 2020.

4- أعيرة مجددا إلى نادي سيراميكا منذ 2020 حتى 2021.

5- انضم إلى صفوف نادي آلتاي إزمير التركي على سبيل الإعارة، منذ 2021 وحتى 2022.

6- استغنى الأهلي عنه لصالح سيراميكا خلال الساعات القليلة الماضية.

ما هي مميزات أحمد ياسر ريان؟

على الرغم من صغر سنه، إلا أنّ أحمد ياسر ريان تميز بإجادة التسديد على المرمى، ويجيد ضربات الرأس، بالإضافة إلى أنّه يتقن التحرك بدون كرة، ويتمركز داخل منطقة الجزاء.

هل هاجم والده النادي الأهلي؟

نفى والد اللاعب أحمد ياسر ريان، خلال تصريحات تليفزيونية، هجومه على النادي الأهلي من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكدا أنّ الحساب الذي هاجمه ليس خاص به، ولا يعرف عنه شيئا.

كيف انضم أحمد ياسر ريان لسيراميكا؟

كشف ياسر ريان، في تصريحاته التليفزيونية، أنّ نجله فوجئ باتصال هاتفي من طارق أبو العينين نائب رئيس نادي سيراميكا، يخبره خلاله بانضمامه للفريق على سبيل البيع النهائي، مطالبا بتحديد موعد لإنهاء توقيع العقود.