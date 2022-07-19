وزيرة الثقافة والخطيب يفتتحان معرض النادي الأهلي الأول للكتاب بالجزيرة

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، معرض الكتاب الأول بالنادي الأهلي بالجزيرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالنادي، ويرأسها المخرج خالد جلال، ويستمر على مدار 10 أيام حتى 29 يوليو.

وشددت وزيرة الثقافة، في بيان لها، على ضرورة استثمار التواجد الجماهيري المكثف في الكثير من المناطق خلال فترة الصيف، لتوصيل المنتج الإبداعي إلى كل شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن المعرض يأتي ضمن خطوات تطوير استراتيجيات نشر التنوير بين أبناء الوطن.

وأضافت أنه جاء نتيجة إدراك أهمية الثقافة والمعرفة داخل المنشآت الرياضية، باعتبار النادي الأهلي أحد المؤسسات الوطنية التي تسعى للمساهمة في إعداد أجيال جديدة متميزة بدنيا وفكريا.

رئيس الأهلي: جهد دؤوب للثقافة في تنمية الوعي المجتمعي وبناء الإنسان

عبر الكابتن محمود الخطيب عن سعادته، بالتعاون المثمر بين النادي الأهلي ووزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤكدا أهمية تواجد الثقافة والفن بجانب الأنشطة الرياضية والخدمية المتعددة، التي يقدمها النادي لجمهوره، مشيدا بجهد الثقافة الدؤوب لتنمية الوعي المجتمعي وبناء الانسان، ووجه الدعوة لأعضاء ورواد النادي لزيارة المعرض، والاطلاع على ما يضمه من عناوين في مختلف ألوان المعرفة.

تخفيضات تصل إلى 20% وأنشطة إبداعية وفعاليات للطفل

أكد الدكتور هيثم الحاج على أن المعرض يشارك به 24 دار نشر، منها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف ومؤسسة الأهرام، ويعد بداية لسلسلة معارض بالنادي الأهلي بفروعه الثلاثة.

وأضاف أنه يضم مجموعة من أحدث إصدارات هيئة الكتاب بمختلف المجالات والسلاسل، بالإضافة إلى كتب الأطفال ومكتبة الأسرة، مشيرا إلى أنه يشهد عدة فعاليات مخصصة للطفل، وتخفيضات تصل إلى 20%،؜ بجانب مبادرة وزارة الثقافة (ثقافتك كتابك)، التي يبدأ سعر الكتاب فيها من جنيه واحد حتى 20 جنيه.