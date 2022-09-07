كيفية تقديم شكاوى انتشار القمامة في منطقتك السكنية

ينزعج الناس من مشاهد انتشار القمامة في بعض الشوارع والمناطق السكنية، للروائح التي تنبعث منها تارة والتلوث الذي ينتج عنها، أو للمشهد الجمالي والحضاري للمنطقة، لذا يبحث الكثيرون منهم عن طرق لتقديم شكاوى انتشار القمامة في منطقتهم السكنية.

وفي ظل معاناة الكثيرين خاصة في المناطق الشعبية من مشاهد القمامة، تستعرض «الوطن»، في السطور الآتية، طرق تقديم شكاوى انتشار القمامة في محيط منطقتك السكنية في حال التأخر في جمعها أو في حال انقطاع عامل الجمع السكني.

كيفية الإبلاغ عن انتشار القمامة بالشوارع

وذكرت وزارة التنمية المحلية في بيان لها بعض الطرق التي يمكن اتباعها لتقديم شكاوى انتشار القمامة.

يمكن تقديم الشكاوى عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15264.

كما يمكن الاتصال على الخط الساخن الخاص بالهيئة وتقديم شكاوى الأشجار المحتاجة لتقليم أوالأعمدة المطفأة بمنطقتك السكنية.

عن طريق رقم «الواتس آب» التالي: 01150606783، أو عن طريق رقم الخط الساخن (15330)، أو عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أو عبر البريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية، ذكرت في بيان لها تم نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مبادرة «صوتك مسموع» أكثر الشكاوى التي تأتي إليها بسبب القمامة وانزعاج المواطنين من ذلك، بالإضافة إلى التعدي على الأراضي الزراعية.

وتم إطلاق مبادرة صوتك مسموع من قبل وزارة التنمية المحلية من أجل تسهيل كل آليات التواصل مع أهلنا في كل الأماكن والمحافظات والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم والعمل على حلها سريعا.