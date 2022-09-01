خطة زمنية لرفع تراكمات القمامة من شوارع القليوبية.. البداية بشبرا

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن أجهزة المحافظة تولي ملف النظافة اهتماما كبيرا، خاصة في المدن الكبرى، ومن أهمها مدينة شبرا الخيمة التي تزدحم بالمواطنين والمصانع والشركات.

وذكر المحافظ، أن المحافظة شنت حملة مكبرة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة رفع جميع تراكمات القمامة من الشارع ونقلها إلى المقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة، إضافة إلى نقل التراكمات الموجودة بالمقلب الوسيط إلى المدفن الصحي بالعبور، وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوي نظافة الشوارع ورفع التراكمات أولا بأول وتسيير الحركة المرورية.

خريطة لحملة النظافة بشبرا الخيمة

وأشار المحافظ إلى أن الحملة شُنت بالتعاون والتنسيق مع مدن الجوار بالمحافظة، حيث ساهم مجلس مدينة الخانكة بـ 7 سيارات حمولة 20 طن، و2 لودر، وساهم مجلس مدينة قليوب بـ 4 سيارات حمولة 20 طنا، ولودر، وساهم مدينة شبين القناطر بسيارة قلاب 50 طنا، وساهمت مدينة بنها بسيارتين 40 طنا، وساهم مجلس مدينة كفر سكر بسيارة 50 طنا، إضافة إلى معدات حي غرب شبرا الخيمة، وتم رفع أكثر من 3000 طن قمامة حتى الآن.

نقل المخلفات للمقلب العمومي

ووجه محافظ القليوبية ببذل مزيد من الجهد للانتهاء من رفع التراكمات تماماً ونقلها للمقلب العمومي، وعدم السماح بعودة تلك التراكمات مره أخري، والعمل بخطه زمنية محدده بين الأحياء لرفع أي تراكمات أولا بأول.

وشدد «الهجان»، على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بالمقلب وعدم تركها لليوم التالي، وزيادة عدد السيارات مع صيانة العربات المعطلة لنقل القمامة إلى المدفن الصحي بالعبور، ومتابعة العمالة والسائقين العاملين بالمحطة وتحفيز المتميزين ومعاقبة المقصرين لتحقيق انتظام العمل.