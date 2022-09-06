وزير التنمية المحلية يوجه بحل مشكلات انتشار القمامة والمخلفات في 5 محافظات

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مبادرة «صوتك مسموع» والإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، بالتنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية، بسرعة حل الشكاوى التي عرضها برنامج «صالة التحرير» أمس من انتشار القمامة والمخلفات في عدة أحياء.

وهى «دار السلام بمحافظة القاهرة، وحي الدقي بمحافظة الجيزة خاصة شارع الحسن خلف نادي الصيد وشارع القومية العربية وأرض الجمعية بحي شمال الجيزة، ومنطقة سموحة بحي شرق الإسكندرية، و شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة ومحيط الدائري أسفل طريق بنها الحر بمحافظة القليوبية، وفي مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

انتشار الإشغالات والأعمدة المعدنية في بعض المحافظات

كما تناولت الشكاوى انتشار الإشغالات، والأعمدة المعدنية وإطارات السيارات لحجز بعض الأماكن لركن السيارات بالشوارع، وذلك استجابة لما ورد في البرنامج الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد».

ووجه وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم الوزارة بالتواصل مع فريق إعداد البرنامج وإبلاغهم بالتحرك الجديد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى.

شن حملات مكثفة لرفع القمامة والمخلفات

وعلى الفور تواصلت مبادرة «صوتك مسموع» مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المشار إليها، وأسفرت عن شن حملات مكثفة لرفع القمامة والمخلفات على مدار اليوم من المحافظات الخمس، كما تم التنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والأعمدة المعدنية وإطارات السيارات، وكل أشكال التعدي على حرم الطرق.

وأفادت محافظة القليوبية، أن شارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة هو أحد أهم شوارع المدينة وأكثرها سكانًا، وظل الشارع لفترات طويلة يعاني بشكل كبير جدًا من العشوائية وعدم التنظيم وسوء التخطيط والذي رتب عليه وجود العديد من العقارات المتعارضة مع تنظيم الشارع والأكشاك غير المرخصة والإشغالات والجراجات العشوائية والسيارات المتهالكة علاوة على انتشار المخلفات وتهالك شبكات الصرف الصحي.

خطة متكاملة لتنظيم وتطوير الشارع

وفي ضوء المحافظة لتطوير وتنظيم الشارع، فقد تم وضع خطة متكاملة لتنظيم وتطوير الشارع وتحويله لمحور مروري يربط مدينة «شبرا الخيمة بالطريق الدائري وشبرا بنها الحر»، وتم إدراجه ضمن خطة تطوير الطرق المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بتكلفة تصل الى 40 مليون جنيه لتطوير الشارع.

وبدأت الشركات بالفعل في تنفيذ أجزاء كبيرة منه إلًا أن العمل يتم بشكل مرحلي نظرًا لحيوية الشارع، وفي ذات الإطار تم التعامل مع العقارات المتعارضة في الشارع حيث تمت إزالة عقار يتعارض بشكل كلي مع المحور وجاري استكمال التعامل مع باقي العقارات المتعارضة.

إحلال الشبكات المتهالكة للمياه والصرف الصحي

كما أنه تم إحلال الشبكات المتهالكة للمياه والصرف الصحي بالشارع، وتم عمل العديد من حملات الإشغالات وإزالة العديد من الجراجات والأكشاك غير المرخصة وذلك بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتمهيد الطريق أمام أعمالها دون إيقاف الحركة تمامًا بالشارع.

وبالنسبة للنظافة ونظرا لحيوية مدينة شبرا الخيمة باعتبارها مدينة مليونية ولأهمية شارع أحمد عرابي كأحد أهم شوارعها، فقد تم طرح المنظومة على مجموعة من الشركات المتخصصة في هذا المجال وجاري البت الفني والمالي وفور الترسية ستقوم الشركات المتعاقدة باستلام المخلفات من المنازل مباشرة لجمعها بالمحطة الوسيطة ومنها للمقالب العمومية، وهو ما سيعمل على منع جمع المخلفات بالشوارع.

وأوضح اللواء هشام آمنة ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، وما يعرض في مختلف وسائل الإعلام من مشكلات تعكس نبض الشارع، والتعامل معها بجدية و بذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضا المواطنين وتيسير كل السُبل التي تعمل على تلبية احتياجاتهم.

وشدد الوزير على استمرار وتكثيف حملات النظافة بالمناطق المشار إليها، وكل شوارع المحافظات، وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بصفة دورية ويومية لتفعيل منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتوفير بيئة نظيفة لهم.