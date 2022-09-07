غلق دار للإيواء في الشرقية بعد رصد مخالفات مالية قيمتها مليونا جنيه

أغلقت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بإشراف عبدالحميد الطحاوي مدير المديرية، اليوم، دار «بسمة» الخيرية للإيواء، والتابع لها دار «الأمل» لرعاية الكبار، بعد إخلائها من جميع النزلاء عقب رصد مخالفات مالية تجاوزت مليوني جنيه.

لجنة للتحقيق في المخالفات

وكان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة، للتحقيق في اتهامات وُجهت للمسؤولين والموظفين في دار بسمة بشأن ارتكاب عدة مخالفات مالية وإدارية ومعنوية بحق النزلاء في دار بسمة للإيواء.

رصد مخالفات مالية

وتوصلت اللجنة التي ضمت في عضويتها موظفين من مديرية التضامن الاجتماعي والمديرية المالية، وموظفين بالديوان العام بالمحافظة إلى رصد مخالفات مالية في الدار تجاوزت مليوني جنيه.

سوء جودة الأطعمة وعدم نظافة المكان

كما تبين ارتكاب العديد من المخالفات بحق النزلاء، ومنها عدم الرعاية الصحية، وسوء جودة الأطعمة والمشروبات، وعدم الاهتمام بنظافة المكان.

إحالة مجلس إدارة الجمعية إلى التحقيق

وصدر قرار من مديرية التضامن بإحالة رئيس مجلس إدارة دار «بسمة» الخيرية للإيواء، والتابعة لها دار «الأمل» لرعاية الكبار، وعدد من الموظفين بالدار إلى النيابة العامة، لإجراء التحقيقات اللازمة.

إخلاء دار بسمة من النزلاء وغلق الدار

وبعد ثبوت المخالفات وإحالة المخالفين إلى التحقيق، جرى إخلاء نحو 70 نزيلًا من دار بسمة للإيواء ونقلهم إلى مؤسسة «معًا إنسان» في القاهرة.

وفي وقت لاحق تم إخلاء 103 آخرين من النزلاء ونقلهم إلى مبنى تابع لجمعية الهلال الأحمر بقرية شيبة بمركز الزقازيق، وتم تشميع المبنى، ومن المقرر رفع كفاءة مبنى دار «بسمة» على مدار 3 أو 4 أشهر مقبلة.