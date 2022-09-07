وزير الخارجية يلتقي جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ

التقى سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، على هامش مشاركتهما في فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي «Egypt ICF» المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شكري وكيري يبحثان التنسيق في مجال تغير المناخ

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء بحث أوجه التشاور والتنسيق الجاري بين مصر والولايات المتحدة في مجال تغير المناخ، إذ ثمن الجانبان مستوى التعاون القائم بينهما في شتى موضوعات عمل المناخ الدولي، وتبادلا الرؤى ووجهات النظر حول القضايا ذات الأولوية في هذا الصدد، خاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية وحشد تمويل المُناخ.

مواصلة التشاور لخروج المؤتمر بالنتائج المنشودة

أشار السفير أبو زيد، في بيان، إلى تناول المقابلة الترتيبات والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، فضلاً عن رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لأهم الموضوعات المطروحة على أجندته، وهو ما أكد معه الجانبان أهمية مواصلة التشاور في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة على نحو يُسهم في خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة.