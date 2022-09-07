وزير الخارجية الأسبق: السيسي يذكر القضية الفلسطينية في كل خطاباته

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، اهتمام القيادة المصرية بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطاباته وفي كل المحافل دائمًا ما يذكر القضية الفلسطينية ويؤكد على أهمية حلها.

سيكون هناك ابتعاد عن القضية الفلسطينية بسبب الحرب

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن شهر سبتمبر يشهد زخما دوليا وإقليمي، مشددًا على أهمية أن يكون هناك تشاور مصري فلسطيني في أوائل هذا الشهر، لافتًا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستُعقد في نيويورك، مشيرًا إلى أن التواجد فيها سيكون حضوريًا، متوقعًا أن يكون هناك بعد عن مناقشة الأزمة الفلسطينية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد العرابي على أهمية أن تأخذ القضية الفسلطينية موقعها في الأهمية وتستفيد من قوة دفع قد تكون وراءها مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية شهدت تراجعا في الاهتمام منذ عام 2011، مطالبًا بضرورة دفع هذه القضية مرة أخرى.