فوائد مذهلة للموز الأحمر: ينقص الوزن ويقلل التوتر.. والكيلو بـ250 جنيهًا

الموز الأحمر من الفواكه النادرة التي ظهرت في بعض الأسواق وتباع بسعر 250 جنيها للكيلو، وعلى الرغم من أنها ليست معروفة للجميع، فإن لها فوائد صحية كبيرة، ومذاق مختلف يجمع بين الموز والتوت.

يتمتع الموز الأحمر بفوائد كثيرة، فهو غني بمضادت الأكسدة والبوتاسيوم، وفيتامين سي، والماغنسيوم، وغيرها من العناصر المهمة لجسم الإنسان، بحسب تأكيد الدكتوره هبة الحمامي، ستشاري التغذية العلاجية، موضحة أن الموز الأحمر مصدر جيد للألياف والعناصر الغذائية المهمة للجسم، مما يعطي إحساسًا بالشبع.

فوائد الموز الأحمر

وتنصح "الحمامي"، بتناول الموز الأحمر ضمن البرنامج الغذائي للتخسيس، إذ يحتوي الموز الأحمر على نسبة أكبر من فيتامين سي، تقدر بـ16% في الثمرة الواحدة، وهو غني بمضادات الأكسدة، وفيتامين ج، بالمقارنة بالموز الأصفر.

ومن فوائد الموز الأحمر أيضا، تعزيز جهاز المناعة، ورفع مستويات الطاقة، وعلاج فقر الدم، والمساعدة في الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على صحة الجلد، وتحسين عملية الهضم، وتقليل نسبة الإصابة بـ سرطان القولون، بالإضافة إلى أنه يخفض التوتر، ويفيد العظام لكونه يحتوي على الكالسيوم.

تناول الموز الأحمر بين الوجبات

وأشارت استشاري التغذية، إلى أنه لتفادي أي ضرر ناجم عن تناول فاكهة الموز الأحمر، يجب تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، وليس معها، ويجب الأخذ فى الاعتبار أن الفاكهة لا تعتبر مصدرا للتحلية ولكن مصدر للفيتامينات والأملاح المعدنية، ويراعى عدم الإكثار منها فيكفى ثمرة واحدة أو إثنين للحصول على القدر الكافي من الاستفادة الغذائية.