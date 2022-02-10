«الصحة» تحذر من تناول المضادات الحيوية دون داع.. تسبب سرطان القولون

حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول المضادات الحيوية، والاستخدام غير المبرر لها، دون استشارة طبيب متخصص، حيث كشفت الأبحاث العلمية مؤخرا، أن الاستخدام غير المبرر للمضات الحيوية عموما، قد يكون سبب فى الإصابة بمرض «سرطان القولون».

أضرار تناول المضادات الحيوية

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة أن دراسة سويدية كشفت مؤخرا أن تأثير المضادات الحيوية، فى الأصابة بمرض السرطان، إذا لم تتم تحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن الدراسة أجريت على 40.545 مصاب بمرض سرطان القولون، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وأكدت الدراسة وجود علاقة قوية بين الأصابة بمرض سرطان القولون، وتناول المضادات الحيوية دون أشراف طبي، حتى نتجنب اضرار المضادات الحيوية.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، على صفحة التواصل الأجتماعي فيس بوك، أن هناك حدود ومعايير خاصة بالنسبة لتناول المضادات الحيوية، طرق تناول المضادات الحيوية لتجنب أضرارها.

شروط تناول المضادات الحيوية

- تناول المضاد الحيوي، بعد موافقة الطبيب المعالج.

-تناول الوصفة الطبية للمضادات الحيوية، حتى أخر يوم حسب ما أكد عليه الطبي، وأن يستمر تناوله حتى إذا شعر المريض بتحسن فى حالتة الصحية.

- ألإ تتم مشاركة تناول المضادات الحيوية مع أى أحد.

- التاكد من تاريخ الصلاحية الموجود على المضاد الحيوي، ولا تتناول على الأطلاق أى مضاد حيوى منتهى الصلاحية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كانت سبق وحذرت المواطنين، بتوخي الحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، حيث انها قد تكون السبب فى مقاومة الميكروبات، حيث يصبح الميكروب مقاوما للدواء في علاج العدوى، كما أن سوء استخدام المضادات الحيوية قد يفقدها فاعليتها.