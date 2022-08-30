مصر تؤكد دعمها الكامل لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر في العراق

تستمر جمهورية مصر العربية في متابعة التطورات بالعراق، مؤكدة دعمها لمؤسسات الدولة وسلامة وتطلعات العراقيين الأشقاء.

الدفع نحو التهدئة

وأهابت مصر بجميع الأطراف العراقية بالاستمرار في الدفع قدما نحو التهدئة ووقف التصعيد؛ حفاظا على مصلحة الوطن واستقراره، مع تغليب تلك الاعتبارات على أي خلافات سياسية حالية، وتؤكد دعمها التام لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر الجاري والبحث عن حلول سياسية تفضي إلى تحقيق الاستقرار.

مصر تدعم وحدة وسلامة وأمن العراق

وأكدت مصر، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، دعمها لوحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق، والدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة حفاظا على أمن واستقرار الشعب العراقي.