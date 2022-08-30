رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مصر تؤكد دعمها الكامل لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر في العراق

كتب:

محمد حسن عامر
10:34 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2022
وزير الخارجية

وزير الخارجية

تستمر جمهورية مصر العربية في متابعة التطورات بالعراق، مؤكدة دعمها لمؤسسات الدولة وسلامة وتطلعات العراقيين الأشقاء. 

الدفع نحو التهدئة 

وأهابت مصر بجميع الأطراف العراقية بالاستمرار في الدفع قدما نحو التهدئة ووقف التصعيد؛ حفاظا على مصلحة الوطن واستقراره، مع تغليب تلك الاعتبارات على أي خلافات سياسية حالية، وتؤكد دعمها التام لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر الجاري والبحث عن حلول سياسية تفضي إلى تحقيق الاستقرار.

مصر تدعم وحدة وسلامة وأمن العراق 

وأكدت مصر، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، دعمها لوحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق، والدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة حفاظا على أمن واستقرار الشعب العراقي.

اقرأ المزيد:

«الخارجية الفرنسية» تدعو إلى وقف فوري للمواجهات الدامية بالعراق

وزير الخارجية يشيد بجهود الجابون في موضوعات تغير المناخ

وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية الجابون لبحث سبل التعاون المشترك

وزيرة الهجرة تستقبل عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

وزير الخارجية: العالم يواجه تحديات متصاعدة.. والعدالة المناخية غائبة

وزير الخارجية يتوجه إلى الجابون للمشاركة في فعاليات أسبوع المناخ بأفريقيا
بقلم محمد حسن عامر