محمد عبدالعزيز: تشكيل لجان الحوار الوطني ظهر فيه تغليب المعارضة

قال النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني فرصة للمعارضة والمؤيدين، منوها بأنه يجب طرح كل الآراء دون شروط، إذ دعا رئيس الجمهورية للاستماع إلى جميع الآراء، وكانت دعوة للجميع دون استثناء للمعارضين، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار، به تنوع من كل الأطياف معارضين ومؤيدين.

توافق بين أطياف المجتع

وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات لـ«الوطن»، أننا بصدد بناء الجمهورية الجديدة، فهذا يدعو إلى وجود توافق بين أطياف المجتمع، مع ضرورة وجود الاختلاف، لأنه صحي ومفيد للدولة المصرية، مشيدا بتشكيل اللجان، الذي ظهر فيه تغليب أعداد المرشحين من جانب المعارضة على الأحزاب الموالية.

وقال إنه قرار جاد، اتخذه مجلس الأمناء للقضاء على كل الأقاويل، التي تدعي بأن الحوار الوطني شكلي، والهدف منه الترويج الإعلامي، مؤكدا أنه لن يكون هناك خطوط حمراء في الحوار الوطني.

الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

وتابع أن الأهم في الحوار الوطني، هو الاتفاق على أولويات الدولة، والإطار العام الحاكم، وداخل ذلك الإطار، كل الآراء سيتم الاستماع لها، وتنفيذ الأنسب، سواء في الشق الاقتصادي أو السياسي وغيره.

واستكمل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحوار الوطني شمل جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، دون وضع أي قيود أو حدود للحوار في أي ملف من الملفات.