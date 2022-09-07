النيابة تأمر باستخراج جثمان سيدة توفيت أثناء عملية ولادة قيصرية بدمياط

قررت النيابة العامة بدمياط، استخراج جثمان سيدة توفيت أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية بمستشفى خاص، وتشريح جثمانها لبيان سبب الوفاة.

وباشرت النيابة العامة بدمياط التحقيقات في واقعة وفاة سيدة تبلغ من العمر 22 عاما، أثناء وضعها مولودها الأول بأحد المستشفيات الخاصة، بعد أن تلقت بلاغًا من زوجها، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا بتفاصيل وفاة المجني عليها.

أخذ عينة لبيان الصفة التشريحية

وأمرت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي باستخراج الجثمان، وأخذ عينة لبيان الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وسرعة موافاة النيابة العامة بنتيجة التقرير.

وشهد مستشفى خاص بمحافظة دمياط حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 22 عاما، متأثرة بحدوث نزيف حاد بعد وضعها مولودها الأول، ما أسفر عن إصابتها بفشل كلوي استلزم عمل غسيل كلوي، ما تسبب في توقف عضلة القلب ووفاتها.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط، إخطارا، بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثان دمياط من مستشفى خاص، يفيد بوفاة سيدة في العقد الثالث من عمرها جثة هامدة بمستشفى خاص بالسنانية، ووجود تجمع من ذويها أمام المستشفى.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان، وبسؤال زوج المتوفاة «ط- ا»، اتهم طبيب النساء والتوليد بالتسبب في وفاة زوجته «ندى- س»، 22 عاما.