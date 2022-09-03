انطلاق فعاليات ثقافية في قرى دمياط ضمن «حياة كريمة» اليوم

تحرص المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على الارتقاء بحياة المواطن المصري من خلال مختلف الجوانب العمرانية والصحية والتعليمية وغيرها، ولم تكتف المبادرة بتوفير الخدمات اللازمة فقط، بل اهتمت أيضا بوعي المواطن من خلال زيادة تثقيفه.

وفي إطار زيادة الوعي، تدشن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اليوم، فعالية ثقافية وفنية في القرى التابعة للمبادرة بمحافظة دمياط، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والتي من المقرر أن تكون في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية.

فعالية «حياة كريمة» الثقافية

وتنطلق الفعالية في القرى التابعة لمبادرة «حياة كريمة» بقرى مركز كفر سعد بفرع ثقافة دمياط، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، وتستمر حتى يوم 15 سبتمبر الجاري، وتتنوع الأنشطة والفعاليات التي تُقدم، منها تقديم قبة الغوري لفرقة التنورة التراثية مساء، إضافة إلى عرض نادى السينما الأفريقية للفيلم الوثائقي المصري «الأسود العواجيز»، الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

معرض «مبدعون خالدون»

وفي أتيليه العرب للثقافة والفنون، سيتم استضافة معرض «مبدعون خالدون»، والذي يحتوي على عدد من الأجنحة، من أبرزها جناح الراحل الكبير الدكتور سيد عبدالرسول، ويتضمن معظم أعماله الخزفية، وجناح الفنان الكبير زكريا الزيني ويحتوى على أربعين لوحة تمثل جميع مراحله الفنية، وجناح للفنان عمر النجدي وجمال قطب وجميل شفيق وصبري عبد الغني ومصطفى أحمد ومحمد الطراوي وأحمد نبيل سليمان وعطيات سيد وفهد الحجيلان وعبد العزيز درويش ومصطفى مشعل وطوغان وحسن راشد وعبد الرحيم شاهين ومصطفى حسين وحسن محمد حسن.

وتضم الفعاليات التي تنظمها مؤسسة «حياة كرمية» خلال الفترة المقبلة، انطلاق الموسم الفني الـ63 لأوركسترا القاهرة السيمفوني.