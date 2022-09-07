خبير: المنح والقروض تساعد الدول النامية في مواجهة التغير المناخي 

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، كان لها دور في توضيح المشكلة المتعلقة بالتغيرات المناخية، والتي تهتم بها دول العالم كافة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبالنسبة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي فهناك محور أولي يقضي بحماية النظم البيئية من الخطر الذي تسببه على مستوى الكرة الأرضية، وتهديد مظاهر الحياة على الأرض.

تنمية القارة الأفريقية

واستطرد: «هناك بعد آخر، وهو البعد التقني وكيفية التعامل مع الطاقة الجديدة والتحول من طاقة الوقود الأحفوري والبترول إلى طاقة شمسية وطاقة الرياح وطاقة المساقط المائية، ويبقى الشق الثالث والمؤثر في كل تنمية القارة الأفريقية المتعلق بقضية الاقتصاد والتمويل».

إنشاء مشروعات تحمي الكرة الأرضية

أوضح أن المنح والقروض الميسرة التي تمنحها الدول الصناعية الكبرى للدول النامية تساعد الأخيرة في إنشاء مشروعات تفيد المناخ وتحمي الكرة الأرضية من زيادة مأساة التغيرات المناخية «مينفعش الدول التكنولوجية العظمى تتمسك بهذا الاحتكار لما يسمى بالتكنولوجيا التنموية، والمتعلقة بالزراعة والصناعة والري والإسكان والنقل».

وتابع: «الرئيس السيسي دائما ما يتحدث في المحافل الدولية عن ضرورة التمويل اللازم للدول النامية كي تواكب جزءا مما حققته الدول الصناعية الكبرى».