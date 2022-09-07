«القومي للبحوث»: جودة الهواء عامل أساسي في التغيرات المناخية

قال الدكتور ياسر حسن إبراهيم، أستاذ كيمياء تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث، إن تلوث الهواء أو نقائه له دورًا كبيرًا في التغيرات المناخية التي تحدث وتؤثر على الطقس، فالتغيرات المناخية عبارة عن مجموعة من العوامل الضخمة مع بعضها البعض تأخذ وقتًا كبيرَا لكي تتغير، موضحًا أن درجات الحرارة في الـ50 عامًا الماضية بدأت تزداد، وبالتالي المحيطات والبحار منسوبها ومستواها سيزيد، هذا إلى جانب مدن ساحلية معرضة للغرق مثل الإسكندرية ومطروح.

آثار التغيرات المناخية بدأت تتغير من مكان لآخر

وأضاف أستاذ كيمياء تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان أسماء يوسف وآية جمال الدين أن الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية بدأت تتغير من مكان لآخر، فالتصحر ضرب بعض الدول الأوروبية، ودول الخليج الآن تشهد هطول السيول، وهناك تغيرًا بيئيًا شاملًا ليس في بلدة بعينها، ولكن في العالم كله، وكل هذا مرتبط بتلوث الهواء الذي يعتبر عاملًا أساسيًا في التغيرات المناخية.

«كوب 27» عبارة عن ملتقى لـ122 دولة تناقش التغيرات المناخية

وشرح أستاذ كيمياء تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث، أن مؤتمر كوب 27، سيكون عبارة عن ملتقى لـ122 دولة، تناقش التغيرات المناخية والآثار التي ضربت العالم، شارحا أن كل هذا يهدف لتقليل الانبعاثات الكربونية، وكلما قلت الانبعاثات من الزراعة أو الصناعة تزيد جودة الهواء وتؤثر لشكل غير مباشر على الصحة.