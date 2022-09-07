مسؤول أممي: كلمة كيري تكشف أزمة أفريقيا في مواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إنّ كلمة جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، خلال النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كشفت عن حجم التحديات والتأثيرات التي ستواجهها قارة أفريقيا بسبب التغيرات المناخية.

وكان جون كيري قال في كلمته اليوم أمام المنتدى، إنّ العالم سيواجه تحديات كبيرة جراء التغيرات المناخية، متحدثا في هذا السياق عن خطورة الوضع في قارة أفريقيا، وأنّ 18 دولة ستواجه تهديدات كبيرة.

النهري: دول كثيرة في أفريقيا ستتأثر بالتغيرات المناخية بشكل متباين

وأضاف النهري، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أنّ جون كيري تحدث عن أنّ 18 دولة أفريقية ستتأثر بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية، وهذا عدد حقيقي، بل وربما تكون الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية في القارة السمراء أكثر من ذلك، لافتا إلى أنّ التأثيرات تختلف من منطقة لأخرى في القارة بين جفاف وسيول وفيضان وارتفاع درجة حرارة وتصحر وغيرها.

ورأى نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أنّ الوضع في أفريقيا يعكس أهمية النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، باعتباره فرصة لمناقشة مسألة التمويل اللازم لمساعدة الدول الأفريقية على وجه التحديد في مواجهة التغيرات المناخية.

مسألة التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية وقمة شرم الشيخ

وأوضح النهري في هذا السياق، أنّ الدول اتفقت من قبل على منح نحو 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول في هذه المسألة، لكن لم يتم تطبيق ما اتفق عليه، وهذا أمر سيكون له أهمية كبيرة في قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ، موضحا أنّ مصر تولي مسألة التغيرات المناخية أهمية كبيرة، كونها واحدة من الدول التي ستتأثر بتداعيات التغيرات المناخية مثل كثير من الدول الأفريقية.