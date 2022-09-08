أبرز الحوادث: ضبط 22 بندقية آلية ومعركة البدرشين ومصرع طفلة العمرانية

كان لأجهزة الأمن دورا فاعلا في ملاحقة الخارجين على القانون، وضبط مرتكبي الجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية.

ومن أبر الحوادث التي وقعت شن أجهزة الأمن العام حملة موسعة بمُشاركة مديرية أمن أسيوط، استهدفت البؤر الإجرامية في أبو تيج، وأسفرت عن ضبط 22 بندقية آلية، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 22 متهما، من بينهم 11 من العناصر الجنائية الخطرة، كما جرى ضبط 9 قضايا إتجار في المخدرات، بحوزة 9 متهمين، من بينهم 6 من العناصر الجنائية الخطرة، كما جرى تنفيذ 293 حكما قضائيا متنوعا.

تشريح جثمان طفلة العمرانية

وفي الجيزة لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها بين حائط مصعد عقار في منطقة العمرانية، وتبين أن والدتها كانت تحملها وسقطت من على يديها بين المصعد والحائط، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر سنة و3 أشهر، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة لبيان أسباب وفاتها، واستدعت والدتها لسماع أقوالها.

وبسؤال والد الطفلة أقر أن والدة الطفلة كانت تحملها مع عدد من الشنط الخاصة باحتياجات المنزل، ما أدى إلى تشتيت انتباهها.

حبس المتهمين في معركة البدرشين

وفي منطقة البدرشين بالجيزة، أصيب 4 أشخاص في معركة كان سببها كسر عامل لزجاج دراجة نارية «توكتوك».

وألقى القبض على 6 من المتهمين، وبحوزتهم أدوات العنف، وهي عبارة عن صواعق كهربائية وأسلاك «وير»، وغيرها، وجرى تحريزها وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

خبير أمني: الشرطة تبذل جهودا كبيرة في ملاحقة المجرمين

يقول اللواء عادل عبدالعظيم، الخبير الأمني، إن أجهزة الأمن لا تدخر جهدًا في حفظ الأمن، سواء بملاحقة العناصر الجنائية الخطرة، واستهداف البؤر الإجرامية التي يختبئون فيها، مثلما حدث في أسيوط، وضبط أسلحة نارية مع عدد من العناصر الجنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، بتهمة حيازة أسلحة نارية.

وأضاف «عبدالعظيم» في حديثه لـ«الوطن»، أن أجهزة الأمن لا تهدأ حتى تكشف الجرائم الجنائية وتضبط مرتكبيها؛ لأنه من اختصاصها الأصيل منع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها مثلما حدثت في معركة البدرشين، فإن أجهزة الأمن أسرعت في السيطرة على الموقف قبل وقوع ضحايا وضبط المتهمين وتقديمهم إلى النيابة العامة.