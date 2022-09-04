مصرع 24 شخصا بسبب صواعق البرق في الهند

لقى ما لا يقل عن 24 شخصا، مصرعهم، جراء صواعق البرق التي ضربت شرق الهند خلال الأيام القليلة الماضية أثناء العواصف الموسمية.

صواعق البرق تضرب الهند

وأشار المسؤولون الهنود، إلى أن 11 شخصا لقوا حتفهم عبر أنحاء ولاية «بيهار» الواقعة شرقي البلاد، يوم الجمعة الماضية، بالإضافة إلى مصرع 13 شخصا خلال اليومين السابقين.

ضحايا الصواعق كانوا من المزارعين والعمال

وقال مسؤولو إدارة مكافحة الكوارث في «ولاية بيهار» شرق الهند، إن ضحايا الصواعق كانوا من المزارعين والعمال، وأوضح المسؤولون، أنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف الضارية التي ضربت الولاية خلال الفترة ما بين يومي الأربعاء والجمعة الماضيين

وفي سياق آخر، لقى شخص مصرعه و5 في عداد المفقودين جراء تقطعت السبل بمتنزهين في منطقة تشيتكول في كينور في «هيماشال براديش» أثناء رحلة من ممر خيملوجا باتجاه هيماشال، وفقا لما ذكره موقع «هندوتان تايمز» الهندي.

من جانبها، أمرت هيئة إدارة الكوارث في «هيماشال براديش»،، بإجراء عملية بحث وإنقاذ للرحالة والحمالين المفقودين من الرحلة كينور وتشيتكول.