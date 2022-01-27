أسيوط في 24 ساعة.. مصرع شخص وإصابة 22 في حوادث طرق

شهدت محافظة أسيوط خلال الـ24 ساعة الماضية عددا من حوادث الطرق التى خلفت ضحايا ومصابين، حيث شهدت المحافظة 3 حوادث أسفرت عن متوفى و24 مصابا.

مصرع شخص وإصابة 11 فى انقلاب ميكروباص

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بإنقلاب سيارة بعد مدينة الرحاب بـ5 كم، وبانتقال قوات من الشرطة والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص «7518 ى ط ا» وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة والمتوفي إلى مستشفى الإيمان العام.

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط البداري

كما تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد وقوع حادث تصادم سياره تمنايه رقم «7641 ى ل د» قيادة عاطف سيد على، بسيارة رقم «4517 ى ر ا» ربع نقل، وذلك أمام قرية الغريب بمركز الساحل، وأسفر الحادث عن إصابه «عبد العال محمد داهش، 72 سنة، جرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى كما أصيب «صلاح حسين سعد، سائق الربع النقل، أحمد عبد العال، 20 سنة، مصابا بكدمات، بخيت محمد أبو رحاب، 65 سنة، مصابا بكدمات وجرى نقلهم لمستشفى الساحل المركزي».

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بالفتح

كما تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس رقم «8678 د ى» قيادة خلف عباس جادلله، وذلك في أخر قرية بصرة دائرة المركز اتجاه الساحل.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من «محمد فوزي أبوالعلا، 22 سنة، بكدمات وسحاجات، زينب علي مصطفى، 24 سنة بكسر بالساعد الأيمن، نادية علي مصطفى، 19 سنة، بكدمات وسحاجات، فايزة على مصطفي،27 سنة، بكسر بالترقوه، سامح على ياسين، 20 سنة، بكسر بالساعد الأيمن، شيماء أحمد عبد الحميد، 25 سنة، بكسر بالزراع الأيسر، شروق صلاح فهيم، 27 سنة، بكدمات وسحاجات»، وجرى تحويلهم إلى المستشفى الشاملة وأسيوط الجامعي، وتحرير المحاضر اللازمة وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.