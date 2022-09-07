خبير أممي: منتدى التعاون الدولي يساعد مصر في إعداد ملف قوي لمواجهة تغير المناخ

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المجلس الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن مصر تسعى من خلال منتدى مصر الدولي للتعاون والتمويل الإنمائي إلى جذب أكبر قدر من الاستثمارات في ظل تطوير دائم للبنية التحتية وتعديل القوانين.

مبادرات وطنية متنوعة لمواجهة التغيرات المناخية

وأضاف نائب رئيس المجلس الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر أطلقت مبادرات وطنية عدة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وجاءت من وزارات وهيئات عديدة بالإضافة لمؤسسة الأزهر الشريف.

فرصة قوية أمام مصر قبل قمة المناخ بشرم الشيخ

وأشار نائب رئيس المجلس الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إلى أن إقامة المنتدى على مدار يومين في العاصمة الإدارية يعمل على التسويق للعاصمة بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب والعرب، وكذلك تكون هناك فرصة أمام مصر لمعرفة طريقة تفكير المستثمرين والتعامل الدولي مع البيئة مؤخرا من أجل إعداد ملف مصري قوي لمواجهة التغيرات العالمية في قمة المناخ المقرر عقدها بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، الذي يحضره قادة من مختلف دول العالم.

الجهات المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي

وتشارك عدة جهات دولية في الحدث منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

مطالبات الدول المتقدمة بالالتزام بدعم النامية

وألقى اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة أكد فيها، أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وتطالب الدول المتقدمة بتوفير الدعم المادي والتكنولوجي للدول النامية من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على الجميع وليست دولة بعينها.