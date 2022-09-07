مجدي الشربيني وأبناءه الـ4 يؤسسون فريقا غنائيا يحمل اسم «خمسة وخميسة»

أسس المطرب مجدي الشربيني، أحد نجوم الأغنية الشعبية في التسعينيات، فريقًا غنائيًا، بصحبة أبنائه المُطربين الـ4، إذ أطلق عليه اسم «خمسة وخميسة»، وذلك في تجربة هي الأولى من نوعها، داخل الساحة الغنائية في مصر.

وجاءت أولى إنتاجات فريق «خمسة وخميسة»، الذي يضم الأب مجدي الشربينين وأبنائه «شادي»، و«فادي»، و«هادي» و«شاهر»، أغنية بعنوان «دقي يا مزيكا»، إذ جرى تقديمها بشكلٍ مختلف، اعتمادًا على «مقام الصبا» وهو مزيج بين الموسيقى الإلكترونيك الغربي EDM والموسيقى الشرقي ذات الطابع القديم.

مشروعات غنائية جديدة

وقال مجدي الشربيني، لـ«الوطن»، إنّ أغنية «دقي يا مزيكا»، التي تجاوزت الـ100 ألف مُشاهدة في أيامٍ معدودة، هي أولى إنتاجات فريق «خمسة وخميسة»، وجار تحضيرات مشروعات غنائية جديدة في الوقت الحالي، تمهيدًا لتسجيلها وطرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأوضح أنّ تأسيس فرقة غنائية، بصحبة أبنائه الأربعة، جاءت عن طريق الصدفة، ليبدأوا رحلة إحياء الحفلات سويًا، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال المشروع وأغاني الفريق، إعجاب الجمهور.

مسيرة مجدي الشربيني

يذكر أن مجدي الشربيني، حقق نجاحًا كبيرًا في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وأتقن ترتيل القرآن منذ سنوات الطفولة مع بلوغه سن الرابعة عشرة، وبدأ يميل إلى الغناء وتزداد الأغاني الشعبية، ليلتقي بالمنتج سيد نصر الذي أنتج له أول شريط كاسيت، ليتصدر اسمه قائمة نجوم الغناء، ومن ضمن ألبوماته «أهل الغرام» و«حبّيناهم» والشريط الأخير «المسامح كريم»، كما شارك بالغناء في ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ «دقي يا مزيكا».