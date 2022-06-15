الفنان مجدي الشربيني يرفع الأذان في مسجد بالإسكندرية «فيديو»

حظى مجدي الشربيني، أحد نجوم الغناء في فترة التسعينيات من القرن الماضي، بتفاعل كبير من قبل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهوره داخل أحد المساجد وهو يرفع الأذان.

«أذان المغرب اللهم تقبل»

ونشر مجدي الشربيني، أحد نجوم الغناء في التسعينيات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو، وهو يرفع الأذان من داخل المسجد، مُعلقا عليه بقوله: «أذان المغرب اللهم تقبل».

متابع لـ الشربيني: تبارك الرحمن في صوتك

وأشاد أحد المتابعين، بظهور مجدي الشربيني، بقوله: «أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، ما شاء الله»، فيما قال آخر: «أحسنت يا أستاذ مجدي.. بارك الله فيك.. تبارك الرحمن في صوتك».

يذكر أن مجدي الشربيني، حقق نجاحًا كبيرًا في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وأتقن ترتيل القرآن منذ سنوات الطفولة مع بلوغه سن الرابعة عشرة، وبدأ يميل إلى الغناء وتزداد الأغاني الشعبية، ليلتقي بالمنتج سيد نصر الذي أنتج له أول شريط كاسيت، ليتصدر اسمه قائمة نجوم الغناء، ومن ضمن ألبوماته «أهل الغرام» و«حبّيناهم» والشريط الأخير «المسامح كريم»، كما شارك بالغناء في ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ «دقي يا مزيكا».