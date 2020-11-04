رامي عياش يحتفل بتحقيق "دقي يا مزيكا" مليون مشاهدة

احتفل المطرب اللبناني رامي عياش بتحقيق كليب "دقي يا مزيكا" أول مليون مشاهدة.

وكتب رامي "مليون مشاهدة من أول يوم ‏وترند في معظم الدول العربية، شكرا على محبتكم الكبيرة".

وطرح اللبناني رامي عياش، أمس فيديو كليب "دقي يا مزيكا"، عبر يوتيوب، بعد غنائها لأول مرة، في حفلي افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع.

أغنية "دقي يا مزيكا"، إنتاج مشترك بين شركة مزيكا وشركة جى دبليو تى انترتينمنت، من كلمات منة القيعي، ألحان عبدالرحمن رشدي، توزيع موسيقى نابلسي، إخراج مريم الباجوري، وتنفيذ الفيديو شركة كاي أو برودكشن.

وشكر رامي عبر تويتر كل الفنانين المشاركين بالعمل وكتب "فخور بإحياء مهرجان الختام في الجونة، وللمرة الثانية بعد نجاح أغنية ⁧‫"دقي_يا_مزيكا"⁩. وأشكر كل من شارك بهذا العمل الرائع من ممثلين وفنانين، أخص بالشكر شركة ‪مزيكا ‬⁩ التي كان لها الدور الأكبر لإنجاح هذا العمل".

وخلال حفل افتتاح الجونة قال عياش"، "من مسرح الجونة السينمائي لكل العالم باسمنا جميعا بنصر على إرادة الحياة ياللي فينا وعلى تعطشنا الدائم للفرح مش راح هنخلي هالسنة تكون خسارة بجدول حياتنا، راح ننتبه ونكمل أيامنا ونتغلب على توقف الزمن ياللي مرينا فيه، برافو برافو برافو مهرجان الجونة برافو ساويرس فاميلي بحبكم كلكم".

وظهر في كليب دقي يا مزيكا عدد من نجوم الفن ليلى علوي، يسرا، أمينة خليل، باسل خياط، بشرى، انجى المقدم، جمال سليمان، أروى جودة، تارا عماد، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، محمد فراج، باسل الزارو، رايا ابي راشد ،هيلدا خليفة، ومن ابرز الحاضرين في الكليب هو ظهور نجيب وسميح ساويرس لاول مره في كليب غنائي.