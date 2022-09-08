إطلاق برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بكفر الشيخ

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك بالتعاون مع الجعميات الأهلية، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك فى إطار الحد من مشكلة الطلاق في مصر.

تأهيل الشباب المقبلين على الزواج

وقال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجح، وكذا التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، وكذلك التوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، بالإضافة إلى تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.

مشكلات أول سنة زواج

وأضاف «مسلم»، أن المبادرة تهدف أيضًا إلي تلافي مشكلات أول سنة جواز من خلال تدريبات متخصصة للتوعية بكيفية التعامل مع الشريك بجانب التوعية الصحية وجوانب الصحة الإنجابية، وتم التنفيذ من خلال الجمعيات الأهلية بكل المراكز للإعلان عن مكان ومعاد التدريبات وتنظيم الحضور وتحفيز الشباب للحضور توعية بمفهوم «مودة» وأهميته.

وأشار «مسلم»، إلي أن حضور الدورة التدريبية يشترط تواجد الخطيب والخطيبة معاً خلال اليوم، والتدريب ومدته 6 ساعات وتكون شهادة «مودة» للخطيبين معاً بشهادة واحدة.