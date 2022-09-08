بعد طرحه رسميًا.. تعرف على سعر ومواصفات أيفون pro max 14

يتساءل الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي عن المميزات الخاصة بهاتف أيفون 14 Pro Max، عقب إطلاقه رسميًا أمس الأربعاء.

وعن سعر ومواصفات أيفون 14 Pro Max، فيبلغ وزنه 226 جرام، ويعمل الجهاز بشريحة اتصال واحدة من نوع «النانو سيم»، والتي تدعم بدورها شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، وشريحة إلكترونية من نوع eSIM، كما يعمل الجهاز بنظام تشغيل iOS 16.

مواصفات أيفون برو ماكس 14

ويبلغ حجم الشاشة الخاصة بهاتف أيفون 14 Pro Max حوالي 6.7 انش، من نوع Color OLED بدقة QHD، وتبلغ المساحة الداخلية للجهاز ما بين 256، 512، 1 تيرا بايت، كما يحتوي الجهاز على 3 كاميرات، ومواصفات الكاميرا: «48 + 12 + 12 ميجا بيكسل + TOF 3D LiDAR».

ومن مواصفات أيفون 14 pro max أنه يدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، ويكون منفذ الشحن من نوع USB C، ويحتوي الجهاز على خاصية التصوير السينمائي، وتصوير الفيديوهات بالحركة البطيئة slow motion.

ألوان الجهاز ومواصفات الكاميرا

ويصدر الجهاز بألوان «الأزرق، والأخضر، والأحمر، والأبيض، والأسود»، وتصل دقة تصوير الجهاز للفيديوهات إلى 2160P 4k، بما يعادل «30/60 إطار»، وفيما يتعلق بتوصيل الـ USB، فهو يعد من طراز lighting, USB 2.0، وتصل كثافة البيكسلات في الشاشة إلى 457 بكسل لكل إنش.

أسعار ايفون 14 برو ماكس المتوقعة

ومن المتوقع طرح جهاز الأيفون 14 برو ماكس في السوق المصرية بسعر يصل إلى 25 ألف 671 جنيهاً مصرياً.