ميزة لا يعرفها الكثيرون في هواتف أيفون.. يمكنك إنشاء فيديو من الصور

كشف موقع «ذا صن» البريطاني، عن ميزة في هواتف أيفون لا يعرفها الكثير من المستخدمين، وهي إمكانية تحويل الصور إلى مقاطع فيديو.

كيف تعمل هذه الميزة؟

وأضاف الموقع أن هذه الفيديوهات هي إحدى مميزات Apple التي تسجل لقطات على جانبي الصورة لتحريكها، ولرؤيتها يمكن فقط النقر فوق Live Photo لتشغيل الرسوم المتحركة القصيرة، ويمكنك تعيينها كشاشة قفل iPhone أيضًا.

وأشار الموقع إلى أنه إذا كان لديك سلسلة من Live Photos تم التقاطها على التوالي، فيمكنك في الواقع مزامنتها جميعًا في مقطع فيديو طويل واحد، حيث يمكن لـiPhone تجميع صور Live Photo هذه معًا، وهذا يعني أنه يمكنك إنشاء مقاطع فيديو طويلة وكل ذلك بفضل التقاط الصور، بدلاً من تصوير مقطع.

ولفت إلى أن كل ما عليك فعله للاستفادة من هذه الميزة هو تحديد كل الصور التي تريد تجميعها، ثم انتقل إلى إعدادات التحرير وانقر فوق حفظ باسم فيديو، وسيؤدي هذا إلى تحويل كل الصور الحية إلى مقطع واحد.

طريقة استخدام هذه الميزة

ولكن لعمل هذه الفيديوهات عليك التقاط صور من خلال Live Photo من خلال فتح تطبيق الكاميرا، ثم تأكد من أنك تستخدم وضع الصورة، وفي الجزء العلوي الأيمن، سترى زر Live Photos، وهو عبارة عن دوائر متحدة المركز، ثم اضغط عليه للتأكد من أن وضع Live Photo نشط، ثم ببساطة التقط صورة.