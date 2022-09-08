يخوت ومعديات وقاطرات.. وحدات جديدة تنضم لأسطول قناة السويس

يدشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من الوحدات العائمة الجديدة التي انضمت لأسطول هيئة قناة السويس، قبل أيام قليلة.

وقالت مصادر في هيئة قناة السويس، إنّ الرئيس سيدشن اليوم يخت نصر ويخت، لينضما إلى أسطول هيئة قناة السويس كنواة لمرسى اليخوت الذي تطوره هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد تدشين وحدتي «Multi Cat» وهما العلمين 1، والعلمين 2 لمصاحبة الكراكات وهي عبارة عن بنتون محمل بونش لخدمة الكراكات العاملة في مشاريع توسعة القطاع الجنوبي، ومشروع إنشاء المجرى الجديد في منطقة البحيرات الصغرى.

وأكدت المصادر، بناء القطع الجديدة في إحدى الترسانات في هولندا، وتسليمها خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما يدشن الرئيس السيسي القاطرات عزيمة 1 وعزيمة 2 والتي تنضم لأسطول التحركات لمرافقة السفن خلال رحلاتها في قناة السويس.

افتتاح معديتي ركاب

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، معديتي ركاب بنيت في ترسانة بورسعيد البحرية، خلال الأشهر القليلة الماضية، للعمل على المجرى الملاحي لقناة السويس.

وتساهم المعديات في تسهيل عبور المواطنين من شرق إلى غرب قناة السويس في مدن القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد.