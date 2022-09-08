تفاصيل القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس.. صرح رياضي بمقاييس عالمية

قدّم المهندس محمد عناني، المشرف العام على مشروع القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، عرضًا تفصيليا للمشروع ومكوناته، قائلًا إنّ ستاد قناة السويس يقع داخل القرية الأولمبية، والتي يحدها من الشمال الطريق الدائري لمدينة الإسماعيلية وتبعد ما يقرب من 800 متر طولي عن مستشفى هيئة قناة السويس، وفي اتجاه الشرق المجرى الملاحي لقناة السويس، وتبعد أقل من 500 متر طولي عن أهم فنادق الإسماعيلية، وفي اتجاه الجنوب طريق القاهرة الصحراوي وهو وسط الإسماعيلية غربا.

وأضاف «عناني»، خلال افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أنّ القرية الأولمبية نُفذت على مسطح 350 ألف متر مربع ما يعادل 86 فدانًا، وتحتوي على العديد من المنشآت الرياضية المهمة، وهي مجمع حمامات السباحة ويحتوي على حمام سباحة أولمبي بالأبعاد القانونية وحمام سباحة للغطس بعمق 6 أمتار وبارتفاع سقالة 10 أمتار فوق سطح الأرض، وحمام ترفيهي للأطفال، ونادٍ صحي رياضي يحتوي على جيم وساونا وجاكوزي.

المنشآت الرياضية في القرية الأولمبية

وأشار إلى أنّ القرية تحتوي على مجموعة من الملاعب المتعددة لتدريبات كرة السلة واليد والكرة الطائرة وملعب لكرة السرعة، إلى جانب الصالة المغطاة الرئيسية، وتتسع لـ2300 مشاهد ومكيفة مركزيا، وتحتوي على 4 غرف لتغيير الملابس وقاعة لكبار الزوار، إضافة إلى مجموعة الملاعب الفرعية لكرة القدم، ملحق بها استراحة للناشئين تتسع لـ24 سريرا فندقيا، وغرفتي تغيير ملابس ومغطس استشفاء اللاعبين.

وأوضح أنّ ستاد الهوكي الدولي هو واحد من 3 ستادات دولية على أرض مصر ويحتوي على ملعب فرعي بالأبعاد القانونية، ويصبح الاستاد قادرًا على استضافة البطولات المجمعة ومبارتان دوليتان في التوقيت نفسه، ومسجد تبارك لخدمة رواد القرية على مساحة 1200 متر مربع، ومجموعة خزانات الحريق والري ومياه الشرب.

نظام المباني المستدامة

وأكد أن القرية صُممت بنظام المباني المستدامة الصديقة للبيئة حيث يتم إعادة تدوير المياه المستخدمة داخل القرية والمياه الجوفية والآتية من المصرف العمومي للإسماعيلية ومعالجتها وضخها عن طريق طلمبات تصل قدرتها لـ 500 متر مكعب في الساعة.