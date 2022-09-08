بعد افتتاح الرئيس السيسي له.. تعرف على مواصفات ستاد «قناة السويس الجديد»

قدّم المهندس محمد عناني، المشرف العام على مشروع القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، شرحًا تفصيليًا لـ ستاد هيئة قناة السويس الجديد، قائلا إنّه المنشأة الأحدث داخل القرية الأولمبية، ونُفّذ ليسع نحو 21 ألف متفرج، وصُمم طبقا لاشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وأرضية الملعب بنظام «هايبرد وان» وهو النظام الأحدث عالميا، والمعتمد دوليا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأضاف «عناني»، خلال افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أن المضمار الخاص بألعاب القوى تم تنفيذه بنظام «كونيكا إس دبليو» وهو النظام المعتمد دوليا من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

مهبطان للطائرات وأبراج إضاءة

ولفت أن الاستاد مجهز بمهبطي طائرات وشاشتين للعرض، و4 أبراج إضاءة بشدة إضاءة 3 آلاف لاكس نقل تلفزيوني ليلي، و4 غرف لتغيير الملابس كل غرفة مجهزة بساونا وجاكوزي وشاشة لعرض الخطط التدريبية، وبها قاعتين للمؤتمرات الصحفية والترجمة الفورية.

وأوضح أن الاستاد به 8 كبائن خاصة لمشاهدة المباريات و8 مصاعد لخدمة رواد الاستاد، وجناح فندقي يحتوي على 60 سرير فندقي ومطبخ ومطعم ومغسلة مجهزين بأفضل المعدات.

ناد صحي على 850 مترا مربعا

وأكد أن النادي الصحي الرياضي، يحتوي على جيم بمسطح 850 مترا مربعا ووحدة للطب الرياضي لعلاج إصابات الملاعب والاستشفاء الرياضي، والاستاد مجهز لخدمة ذوي الهمم.