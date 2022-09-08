أسعار هواتف آيفون في مصر 2022.. تبدأ من 13 ألف جنيه

تترقب شريحة كبيرة من عشاق الهواتف الذكية، صدور آيفون 14 المملوك لشركة آبل الأمريكية، الذي من المقرر طرحه في الأسواق الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم 16 سبتمبر الجاري، ويبحث الكثيرون عن أسعار الآيفون في مصر 2022، وإذا كانت ستشهد تغيرًا بعد صدور النسخة الجديدة منها.

كما زادت عملية البحث عن الأسعار الحالية لأنواع آيفون المختلفة، وأيضًا البحث عن مواصفات آيفون 14 المنتظر طرحه، ذو التكنولوجيا الجديدة والمذهلة بالنسبة لعشاق الهواتف الجديدة.

أسعار الآيفون في مصر 2022

آيفون 13 برو ماكس: يتراوح سعره بين 23895 و36999 جنيهًا مصريًا.

آيفون 13 برو: يتراوح سعره من 22498 إلى 33999 جنيهًا مصريا.

آيفون 13 ميني: يتراوح سعره بين 17000 و23999 جنيهًا مصريا.

آيفون 13: يبدأ سعره من 16198 ويصل إلى 23999 جنيهًا مصريا.

آيفون 12 ميني: يتراوح بين 13500 و15500 جنيه مصري.

آيفون 12 برو ماكس: يتراوح سعره من 21600 ويصل إلى 26800 جنيه مصري.

آيفون 12 برو: سعره يتراوح ما بين 20400 و26500 جنيه مصري.

وهناك أيضًا آيفون 14 المنتظر، حيث كشف موقعا «Mac rumers» و«جادجيت» التقنيين، أنّه من المتوقع أن يكون السعر المتوقع للهاتف نحو 1025 دولارًا أي نحو 19206.04 جنيه مصري، وعن التكنولوجيا المرتبطة به، فإنه يحتوي على فتحة ثقب دائرية للكاميرا، بحيث تكون مقترنة بفتحة أخرى لتضمن ميزة معرف الوجه التقليدية، ونتوءات الكاميرا ستكون أكثر سمكًا، ويتمتع آيفون 14 بألوان عصرية تناسب الجميع، وهي الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والأزرق والذهبي.

وبالنسبة للذاكرة الداخلية لآيفون 14، فمن المتوقع أن تبدأ بـ64 جيجا بايت، وتصل حتى 265 جيجابايت، والذاكرة العشوائية 4 جيجابايت.

يذكر أن شركة «آبل» تعتمد في الإصدارات الجديدة على التخلص من «آيفون ميني» ذو حجم 5.4 بوصة، وتراجع شعبيته بين العملاء، وتخطط لطرح آيفون 14 بحجم 6.1 بوصة، وآيفون برو بحجم 6.1 بوصة، وآيفون 14 ماكس وبرو ماكس سيكونا بحجمي 6.7 بوصة.