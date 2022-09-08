بعد 23 عاما من رحيله.. إطلاق الحمض النووي لـ ديفورست كيلي في رحلة للفضاء

تنضم رفات الممثل الأمريكي الراحل ديفورست كيلي، المعروف بأداء شخصية «ليونارد مكوي» في سلسلة «Star Trek»، إلى رماد الممثلة الراحلة نيشيل نيكولز وعدد من أبطال المسلسل التليفزيوني الشهير، إلى الفضاء الخارجي على متن صاروخ «فولكان»، التابع لشركة «United Launch Alliance»، المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

ورحل ديفورست كيلي بسبب سرطان المعدة في عام 1999، ولكن صديق العائلة يدعى كريس سميث، كشف أنه احتفظ ببعض خصلات شعر الممثل الراحل طوال تلك السنوات، وتبرع بها لـ «Celestis»، شركة الرحلات الفضائية الخاصة التي تعمل مع وكالة ناسا، ليتم استخراج الحمض النووي منها حتى يتمكن «كيلي» من القيام بـ «رحلة أخيرة إلى الفضاء بين النجوم»، على حد تعبيره، وفقًا لما نشره موقع «TMZ».

صديق ديفورست كيلي: سيكون سعيدا بالانضمام إلى أصدقائه في الفضاء

وأوضح: «لقد تبرعت بخصلة الشعر حتى يتمكن (دي) من الانضمام إلى زملائه في السفينة في رحلتهم الأبدية إلى الفضاء بين النجوم، المهمة لن تكون مكتملة دون أن يكون الدكتور مكوي على متنها، أعتقد أن (دي) كان سيحب الذهاب إلى الفضاء مع فريقه وزملائه».

رفات نجوم «Star Trek» في رحلة أخيرة إلى الفضاء بعد وفاتهم

وسيتم وضع عينة من الحمض النووي للفنان الراحل على متن الصاروخ، الذي يضم مجموعة قوارير تضم رفات وحمض نووي لعدد من أبطال وصناع «Star Trek» من بينهم رماد الممثل الراحل جيمس دوهان، بجانب رفات مخرج المسلسل جين رودنبيري وزوجته ماجيل، بالإضافة إلى رائد المؤثرات البصرية، دوجلاس ترمبل، الذي رحل عن عالمنا في فبراير الماضي، ليكونوا جميعهم على متن الصاروخ عندما يتم إطلاقه في مدار حول الشمس.

وقالت الشركة إن الصاروخ سيصبح أكبر مستودع بشري دائم ورائدًا لاستكشاف الإنسان للفضاء، بعدما يدخل إلى المدار الشمسي، حيث سيتم إطلاق أكثر من 150 كبسولة مختلفة من الصاروخ في أثناء المهمة، تتضمن رماد بعض الأجساد وحمضا نوويا لعدد من الأشخاص، بالإضافة إلى رسائل التكريم التي كتبها المعجبون سيتم إطلاقها أيضًا.