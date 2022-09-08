ندوات توعية في جهاز مدينة العبور لمواجهة مشكلة الكلاب الضالة والسعار

عقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، ندوة عن مرض السعار الناتج عن عقر الكلاب الضالة، وكيفية التعامل مع الإصابات الناتجة عنه، وذلك للحد من هذه الظاهرة بعد كثرة الشكاوى التي استقبلها من سكان المدينة.

توعية المواطنين من أبناء العبور

وقال رئيس جهاز مدينة العبور في بيان له، إن الهدف من إقامة الندوة توعية للمواطنين عند التعرض للعض أو الخدش من أي حيوان من الثدييات، وعمل الإسعافات الأولية اللازمة وأهمها غسيل الجرح وتنظيفة بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ووضع مطهر جراحي ثم التوجه إلى الأماكن المعدة لذلك فورا، ومنها مركز طب الحي الأول أو أقرب مستشفى حميات لتقييم الحالة وإعطائها المصل أو الطعم المناسب للحالة.

تشغيل تجريبي للموقف الإقليمي بالعبور

في سياق آخر أعلن "الغيطي"، أنه بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري، جرى تشغيل الموقف الإقليمي بالحي الترفيهي بجوار جامعة بنها تجريبيا، مشيرا إلى أن الموقف يتكون من مبنى صالة الوصول و2 مظلة انتظار للأفراد ومسجد ومبني خدمات ومظلة لانتظار الحافلات وخزان حريق و4 غرف للأمن وحراسة الموقف.

وبالإتفاق مع الشركات العاملة بالنقل الجماعي لتدعيم خطوط النقل الداخلي والخارجي بالمدينة، جرى تشغيل الموقف الإقليمي - الأميرية خط رقم (Q9)، كمرحلة أولى بعدد 4 من الأتوبيسات الجديدة للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة مميزة بخلاف الخطوط الموجودة حاليا، ونوه بأن سعر التذكرة 5 جنيهات حتى محطة جمال عبد الناصر و10 جنيهات حتى آخر الخط.