خريطة قطع مياه الشرب في مدينة العبور الثلاثاء.. صيانة طارئة

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، قطع المياه من الساعة التاسعة صباحا بعد غدٍ الثلاثاء، الموافق 31 مايو الجاري حتى الساعة الثانية فجر يوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو المقبل،وذلك عن بعض الأماكن.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه

ووفقا لجهاز المدينة، سيتم قطع مياه الشرب عن الأماكن التالية: (المنطقة الصناعية ب /ج - الشباب - الحي الثامن - العائلي من 1 إلى 8 - الحي الثالث - الحي الرابع من بلوك 1 إلى 30، ومن بلوك 64 إلى 72 - الحي الثاني - مشروع جنة - المستثمر الصغير - الحي الأول محلية 5 و12).

صيانة طارئة

وأرجع الجهاز، في بيانه، قطع المياه عن هذه الأماكن إلى أعمال الصيانة الطارئة لخط الـ1000مم الرئيسي المغذي لشبكة المياه بالمدينة، الأمر الذى يستلزم قطع المياه.

وأكد جهاز مدينة العبور، تكثيف الأعمال للانتهاء من صيانة الخط في أسرع وقت لعودة المياه لطبيعتها بالمدينة، مهيباً بقاطني المناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.