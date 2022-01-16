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«كيدز إريا» في مدينة العبور.. 20 لعبة مختلفة لزيادة عوامل جذب السكان

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الوطن
11:24 ص | الأحد 16 يناير 2022
«كيدز إريا» في مدينة العبور.. 20 لعبة مختلفة لزيادة عوامل جذب السكان

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنّ المدينة أنشأت منطقة ألعاب أطفال kids area، كتجربة للمرحلة الأولى، بجوار الچيم المفتوح في المنطقة بالفاصل بين الحي التاسع والطريق الرئيسي للمدينة، كما جرى تركيب نحو 20 لُعبة مختلفة وصب الخرسانة الجاهزة لقواعد الألعاب لزيادة العامل الأمني للأطفال مستخدمي الألعاب.

صيانة المسطح الأخضر للألعاب

ولفت الغيطي، إلى أنّه جرى صيانة المسطح الأخضر لبعض الألعاب وتمهيد محيط الألعاب الأخرى، والتأكد من تثبيتها بشكل كافٍ لسهولة استخدامها، وقريبا يتم تجهيز بعض قطع الأراضي المناسبة للمراحل القادمة من مناطق ألعاب الأطفال لتعميم التجربة بأحياء المدينة المختلفة.

«كيدز إريا» لزيادة عوامل الجذب

وأكد رئيس الجهاز، أنّ التجربة تأتي في إطار التطوير وزيادة عوامل الجذب وإنشاء مناطق ترفيهية لتلبية رغبات سكان المدينة.

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