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روسيا تطرد دبلوماسيا رومانيا ردا على قرار مماثل من بوخارست

كتب:

أحمد عادل موسى
12:10 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

أعلنت روسيا أنها أمرت دبلوماسيا رومانيا بمغادرة البلاد، ردا على طرد أحد دبلوماسييها من العاصمة الرومانية بوخارست، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

روسيا تصنف رومانيا كدولة معادية

تصنف روسيا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كدول معادية، من بينها رومانيا، بعدما فرضت عقوبات انتقامية على موسكو، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا العام، طردت روسيا ودول الاتحاد الأوروبي المئات من دبلوماسيى بعضهم البعض، في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته القوات العسكرية الروسية على أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي.

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بقلم أحمد عادل موسى