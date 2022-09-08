روسيا تطرد دبلوماسيا رومانيا ردا على قرار مماثل من بوخارست

أعلنت روسيا أنها أمرت دبلوماسيا رومانيا بمغادرة البلاد، ردا على طرد أحد دبلوماسييها من العاصمة الرومانية بوخارست، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

روسيا تصنف رومانيا كدولة معادية

تصنف روسيا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كدول معادية، من بينها رومانيا، بعدما فرضت عقوبات انتقامية على موسكو، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا العام، طردت روسيا ودول الاتحاد الأوروبي المئات من دبلوماسيى بعضهم البعض، في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته القوات العسكرية الروسية على أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي.