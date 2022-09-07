بوتين: العقوبات على روسيا تشكل خطرا على العالم بأسره

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العقوبات على روسيا تشكل خطرا على العالم بأسره.

وأضاف «بوتين»، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي يعقد حاليا في مدنية فلاديفوستوك الروسية الواقعة في أقصى الشرق، أن قرارات الغرب قصيرة النظر فيما يتعلق بالأمن والاقتصاد وفقا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن الثقة في الدولار واليورو والجنيه الإسترليني انخفضت

بوتين: الغرب أضعف الأساسيات الرئيسية للاقتصاد العالمي

وأكد «بوتين»، أن الغرب أضعف الأساسيات الرئيسية للاقتصاد العالمي، منوها إلى أن الدول الغربية تسعى إلى الإبقاء على نظام عالمي يبقي على هيمنتها ويحقق مصالحها دون الآخرين وفقا لما ذكرت قناة «سكاى نيوز» عربية.

وتابع الرئيس الروسي، أن الغرب يحاول بالعقوبات فرض سياساته وخياراته وقريبا سيعود الاقتصاد إلى قنواته الطبيعية.

وسارعت الدول الغربية لفرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا والتى بدأت فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي.