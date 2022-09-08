النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديد

تواصل وزارة النقل، حملة «سلامتك تهمنا» على صفحتها الرسمية بفيس بوك، وذلك ضمن خطتها للتوعية بالسلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

حظر المعابر غير الشرعية

وناشدت الوزارة اليوم، عبر صفحتها الرسمية، المواطنين، بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها، لما ينجم عنها من إزهاق أرواح المواطنين وتعطيل حركة القطارات.

وأكدت الوزارة في بيانها، أهمية الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام حركة القطارات.