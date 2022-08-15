«النقل» تناشد المواطنين بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور السكك الحديدية، والالتزام بقواعد الهيئة التي تتمثل في العبور بعد مرور القطار وفتح المزلقان، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه خلال غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

النقل تطلق حملة سلامتك تهمنا

ويأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا؛ لتوعية الركاب والمواطنين بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.