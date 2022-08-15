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«النقل» تناشد المواطنين بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه

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توفيق شعبان
06:13 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
الفريق كامل الوزير

الفريق كامل الوزير

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور السكك الحديدية، والالتزام بقواعد الهيئة التي تتمثل في العبور بعد مرور القطار وفتح المزلقان، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه خلال غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

النقل تطلق حملة سلامتك تهمنا 

ويأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا؛ لتوعية الركاب والمواطنين بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

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بقلم توفيق شعبان