النقل تناشد المواطنين بالمشاركة في الحفاظ على سلامة السكك الحديدية

طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم، المواطنين، بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب، بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات التي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

وتهيب الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية بمخاطر تلك الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارا فى جرارات وعربات القطارات.